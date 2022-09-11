Така поведінка, ймовірно, пов'язана зі стрімким контрнаступом Збройних Сил України. Про це повідомили 24 каналу власні джерела в розвідці.

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Що свідчить про втечу окупантів із Луганщини

Також про втечу окупаційних лідерів говорив у цей день голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він акцентував на тому, що є інформація про втечу не лише колаборантів, які "з'явилися" після 24 лютого. Також покидають насиджені місця й ватажки окупаційних адміністрацій, які правили з 2014 року.

Посадовець акцентував, що не треба вважати, що "вже завтра" буде звільнена вся Луганщина. Проте все ж тривають важкі бої, під час яких наша армія продовжує просуватися.

Окупанти "біжать" з усіх населених пунктів. Найближчим часом, можливо й завтра (11 вересня – 24 канал), ми почуємо чудові новини. І зі Сватового, і з Кремінної, і з Рубіжного,

– сказав Гайдай.

Він також зазначив, що чудово про ситуацію говорить подія, яка сталася ще 9 вересня. В цей день у Кремінній партизани повісили над адміністрацією український прапор і його так ніхто й не зняв. "Тобто нікого з окупантів у місті немає, а колаборанти бояться його знімати, бо розуміють – все, їхній час вийшов", – підсумував голова ОВА.

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