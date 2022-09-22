Глава Луганской ОВА призывает местных эвакуироваться. Выехать можно через Запорожскую область или россию и страны Балтии.

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Зима будет тяжелой

В населенных пунктах, которые более 4 месяцев подвергались обстрелам, провести отопление фактически нереально. Сергей Гайдай отмечает, что даже в случае быстрой деоккупации области отопить населенные пункты не удастся.

Отремонтировать существующую в городах систему снабжения за такой короткий срок невозможно. Без нее восстановление тепловых котлов, к сожалению, не поможет.

Власти призывают людей не спешить возвращаться на освобожденные территории Луганщины на долгий период. По возможности советуют перезимовать в других областях.

Обратите внимание! Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призывает к эвакуации жителей прифронтовых областей. Речь идет о жителях Луганской, Донецкой, Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. На период зимы людей просят переехать в более безопасные области, где начнется отопительный сезон.

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Ситуация в Луганской области: последние новости

Оккупантам нечем удерживать фронт, поэтому они активно мобилизуют жителей временно оккупированных областей. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, 10 тысяч человек уже забрали на верную гибель. Это число растет с каждым днем. Мужчины не выходят лишний раз на улицу, потому что боятся, что их принудительно отправят воевать .

уже забрали на верную гибель. Это число растет с каждым днем. Мужчины не выходят лишний раз на улицу, потому что боятся, что их . Вожаки боевиков начали бежать из псевдореспублики. Такое их поведение, скорее всего, спровоцировано мощным контрнаступлением ВСУ. Захватчики боятся, что до них доберутся и им придется отвечать за содеянное. Тяжелые бои в Луганской области продолжаются, однако ВСУ постепенно продвигаются вперед.

В утреннем обращении Генштаба 22 сентября сообщили, что враги насильственно вывозят жителей сел в Луганскую область . Также они угнали у местных машины-молоковозы.

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