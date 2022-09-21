Про це для 24 каналу розповіла радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль.

До теми У нас буде профіцит, ми зможемо експортувати електроенергію в Європу, – експерт з енергетики

"Ми відключилися від росіян за кілька годин до початку нового вторгнення й приєдналися до європейської електромережі. Дійсно, ми це зробили на півтора року раніше ніж планували. Ці темпи, якими ми підключаємося вони неочікувані, але дійсно трохи менші, ніж ми б хотіли", – сказала радниця.

Не втратити можливість

За словами Зеркаль, ми хотіли постачати вже 800 мегаватів електроенергії й отримувати за це відповідну плату. Наразі нас обмежують поки що 300.

Це дійсно прикро, але для нас основне – це не втратити цю можливість через внутрішні проблеми. Забезпечити так, щоб наше домашнє завдання по ремонту всієї генерувальної потужності було виконане, – зазначила радниця.

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Хто заважає Україні

Зеркаль пояснила, що Україна має перешкоди щодо постачання електроенергії. Є організація, яка складається з 30 операторів, що забезпечують транспортування електричної енергії всередині континентальної Європи.

Як розповіла Зеркаль, ці оператори дуже ретельно відстежують, щоб була належна робота мереж, щоб все працювало як швейцарський годинник. Крім цього, є ще одна робоча група, яку очолюють угорці.

Вони відстежують можливі впливи на обсяги ринку, як український експорт може впливати на нього. І не поспішають підтверджувати наші розрахунки. Вони говорять навіть про те, що не потрібно поспішати, бо не запустили ще всю систему, не перевірили. Вони зволікають з ухваленням рішень зі зрозумілих угорських причин. Ми не думаємо, що це збіг, – вважає Зеркаль.

Вона нагадала, що навіть Урсула фон дер Ляєн у своїй промові говорила, що Україна дуже потрібна Євросоюзу, який відчуває нестачу електроенергії. В України ж є надлишок, який вона може постачати й отримувати за це гроші.

"Водночас ця технічна структура, яка займається питаннями непов'язаними з політикою, зменшила нам мінімальну можливість, бо угорський оператор не порахував цифри, які ми надали. Вони просто мали їх підтвердити", – пояснила Зеркаль.

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