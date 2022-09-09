Про це Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому зверненні до українців.
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Український лідер розповів, що Польща потребує допомоги України в енергетичній сфері, зокрема експортом електрики.
Звичайно, ми це забезпечимо. Польським братам, які допомагають нам із першого дня, ми завжди допоможемо,
– зазначив Зеленський.
Він додав, що 9 вересня на нашій Алеї сміливості у Києві з'явилися ще 2 таблички – з іменами президента Латвії Егілс Левітса і голови польського уряду Матеуша Моравецького.
"Поступово відзначимо всіх лідерів політики, культури, спорту та бізнесу, які в найважчі пів року з 24 лютого до 24 серпня особисто були в Києві, особисто долучилися до захисту нашої держави", – сказав президент.
Матеуш Моравецький прибув до України / Фото з твітеру Канцелярії польського прем'єр-міністра
Звернення Володимира Зеленського за 9 вересня: дивіться відео