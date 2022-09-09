Перші деталі зустрічі розповів президент Латвії Егілс Левітс. Він наголосив, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні.
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Він додав, що Латвія не кине Україну і після її перемоги над російськими загарбниками.
Я перебуваю в Києві, щоб запевнити Зеленського в тому, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні. Латвія – ваш захисник. Латвія допоможе у відновлювальних роботах. Слава Україні!,
– наголосив президент Латвії.
Зеленський зустрічає президента Латвії у Києві / Фото з твітера Егілса Левітса
Водночас прем'єр Польщі привітав українських військових з успішним наступом та побажав, аби це було сигналом до остаточної перемоги.
За словами Моравецького, перемога росії означала б поразку не лише для України, але й для Європи, а також її цінностей.
Санкції проти росії стають дедалі болючішими їхньої економіки. Росія використовує економічні інструменти як пістолет, який приставлений до голови багатьох країн ЄС, а в Україні це гвинтівка, приставлена до тіла,
– заявив прем'єр Польщі.
Про що говорили політики
Моравецький додав, що під час зустрічі з Зеленським, вони порушили питання:
- створення сумісного хабу для навчання та ремонту обладнання;
- постачання зброї;
- організації фінансової допомоги.
Раніше польський прем'єр сказав, що прибув в Україну, аби обговорити важливі речі, пов'язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, енергетичною та військовою безпекою.
Зустріч політиків у Києві / Фото Канцелярії польського прем'єр-міністра
Додамо, що напередодні, 8 вересня, Київ з офіційним візитом відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі з Зеленським, Блінкен проінформував президента України про останній транш американської допомоги Україні у сфері безпеки.
Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському і його команді сьогодні у Києві, який залишається – і буде залишатися столицею суверенної, незалежної України,
– сказав держсекретар США.
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