Перші деталі зустрічі розповів президент Латвії Егілс Левітс. Він наголосив, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні.

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Він додав, що Латвія не кине Україну і після її перемоги над російськими загарбниками.

Я перебуваю в Києві, щоб запевнити Зеленського в тому, що Латвія продовжуватиме надавати сильну підтримку Україні до перемоги в цій війні. Латвія – ваш захисник. Латвія допоможе у відновлювальних роботах. Слава Україні!,

– наголосив президент Латвії.



Зеленський зустрічає президента Латвії у Києві / Фото з твітера Егілса Левітса

Водночас прем'єр Польщі привітав українських військових з успішним наступом та побажав, аби це було сигналом до остаточної перемоги.

Довідка. Останніми днями на північно-східному кордоні України, на Харківщині, стрімко розвивається контрнаступ. Звільнені вже понад 20 населених пунктів, зокрема важливий вузловий центр Балаклія.

За словами Моравецького, перемога росії означала б поразку не лише для України, але й для Європи, а також її цінностей.

Санкції проти росії стають дедалі болючішими їхньої економіки. Росія використовує економічні інструменти як пістолет, який приставлений до голови багатьох країн ЄС, а в Україні це гвинтівка, приставлена ​​до тіла,

– заявив прем'єр Польщі.

Про що говорили політики

Моравецький додав, що під час зустрічі з Зеленським, вони порушили питання:

створення сумісного хабу для навчання та ремонту обладнання;

постачання зброї;

організації фінансової допомоги.

Раніше польський прем'єр сказав, що прибув в Україну, аби обговорити важливі речі, пов'язані з геополітичною ситуацією та енергетичним ринком, енергетичною та військовою безпекою.



Зустріч політиків у Києві / Фото Канцелярії польського прем'єр-міністра

Додамо, що напередодні, 8 вересня, Київ з офіційним візитом відвідав держсекретар США Ентоні Блінкен. Він також зустрівся з Володимиром Зеленським. Під час зустрічі з Зеленським, Блінкен проінформував президента України про останній транш американської допомоги Україні у сфері безпеки.

Президент Байден ясно дав зрозуміти, що ми підтримуватимемо народ України стільки, скільки потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському і його команді сьогодні у Києві, який залишається – і буде залишатися столицею суверенної, незалежної України,

– сказав держсекретар США.