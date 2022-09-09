Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм. Рух на пропускному пункті відновили близько 19:00 за київським часом.

Зверніть увагу Ми втрачаємо мільйони щодня, – Найєм про ситуацію з чергами в "Ягодині"

Головна причина заторів досі залишається

Попри те, що польські перевізники на кілька днів повністю заблокували роботу пропускного пункту, головною причиною заторів є фітосанітарний та ветеринарний контроль з польської сторони. На тлі повномасштабної війни Україна вимушена здійснювати експорт наземним транспортом, через це й зросла кількість вантажівок, які рушають у напрямку Польщі. Тамтешні прикордонники ефективно справлялися з роботою, однак перетин кордону вантажівками суттєво ускладнював саме фітосанітарний та ветеринарний контроль. Через це щодня пункт пропуску "Ягодин" проходили 20 – 25 вантажівок.

Однак і це ще не все – у довжелезних чергах, які нещодавно розтяглися на 45 кілометрів, стояли не лише вантажівки з товаром, але й порожні. Тому для того, аби зменшити затори, з 8:00 9 вересня порожні вантажівки можуть перетнути кордон на пропускному пункті "Устилуг – Зосін". Також на початку жовтня планують відкриття ще одного пропускного пункту.

Ми все ще працюємо над вирішенням підвищення ефективності польських фітосанітарних та ветеринарних служб, але наступні декілька днів напруження на цій ділянці кордону має впасти. Окрім того, вже досягнуто домовленостей щодо відкриття на початку жовтня ще одного місця перетину кордону у Нижанковичах Львівської області для тимчасового виїзду порожніх транспортних засобів, у тому числі бензовозів,

– повідомив Найєм.

Також Україна пропонує перевести служби фітосанітарного та ветеринарного контролю Польщі в цілодобовий режим роботи та скасувати контроль для певних груп товарів, що зменшить навантаження на пункт пропуску.

Зверніть увагу! Через блокування проїзду вантажівок на пропускному пункті "Ягодин" Україна щодня втрачала мільйони гривень, які б могли надходити до державного бюджету. Міністр інфраструктури Олексій Кубраков уточнив, що мова йде про 55 – 60 мільйонів гривень щодня.

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