Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем. Движение на пропускном пункте возобновили около 19:00 по киевскому времени.

Обратите внимание Мы теряем миллионы ежедневно, – Найем о ситуации с очередями в "Ягодине"

Главная причина пробок до сих пор остается

Несмотря на то, что польские перевозчики на несколько дней полностью заблокировали работу пропускного пункта, главной причиной пробок является фитосанитарный и ветеринарный контроль с польской стороны. На фоне полномасштабной войны Украина вынуждена осуществлять экспорт наземным транспортом, из-за этого и возросло количество грузовиков, которые отправляются в направлении Польши. Тамошние пограничники эффективно справлялись с работой, однако пересечение границы грузовиками существенно усложнял именно фитосанитарный и ветеринарный контроль. Поэтому ежедневно пункт пропуска "Ягодин" проходили 20 - 25 грузовиков.

Однако и это еще не все – в длинных очередях, недавно растянувшихся на 45 километров, стояли не только грузовики с товаром, но и пустые. Поэтому для того, чтобы уменьшить пробки, с 8:00 9 сентября пустые грузовики могут пересечь границу на пропускном пункте "Устилуг – Зосин". Также в начале октября планируется открытие еще одного пропускного пункта.

Мы все еще работаем над решением повышения эффективности польских фитосанитарных и ветеринарных служб, но следующие несколько дней напряжение на этом участке границы должно упасть. Кроме того, уже достигнуты договоренности об открытии в начале октября еще одного места пересечения границы в Нижанковичах Львовской области для временного выезда пустых транспортных средств, в том числе бензовозов,

– сообщил Найем.

Также Украина предлагает перевести службы фитосанитарного и ветеринарного контроля Польши в круглосуточный режим работы и отменить контроль для определенных групп товаров, что уменьшит нагрузку на пункт пропуска.

Обратите внимание! Из-за блокирования проезда грузовиков на пропускном пункте "Ягодин" Украина ежедневно теряла миллионы гривен, которые могли поступать в государственный бюджет. Министр инфраструктуры Алексей Кубраков уточнил, что речь идет о 55 – 60 миллионах гривен ежедневно.

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