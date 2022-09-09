Про це під час брифінгу розповів заступник міністра інфраструктури України Мустафа Найєм, повідомляє 24 канал. Зараз Україна та Польща ведуть перемовини щодо вирішення ситуації на пункті пропуску "Ягодин".

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Скільки щодня втрачає Україна

Мустафа Найєм зазначив, що через те, що українські вантажівки повинні довгий час стояти у чергах, а на територію Польщі потрапляє лише близько 2 десятків вантажівок на день, Україна недоотримує мільйони гривень у свій бюджет.

Зараз не просто різке падіння, це катастрофічне падіння проїзду транспорту через "Ягодин". І це означає, що ми зараз втрачаємо щодня не сотні тисяч доларів, ми втрачаємо мільйони, які не потрапляють в наш бюджет,

– наголосив Найєм.

Міністр інфраструктури Олексій Кубраков уточнив, що щодня проїзд вантажівок через "Ягодин" приносив Україні в середньому від 55 до 60 мільйонів гривень. Зараз усі ці доходи втрачені.

Зараз Міністерство інфраструктури веде активні перемовини з польськими колегами щодо цієї ситуації. Крім того, 9 вересня в Україну прибуде прем'єр Польщі Матеуш Моравецький. Під час зустрічей з ним також обговорюватимуть ситуацію на кордоні.

Перші домовленості України та Польщі

Згодом Мустафа Найєм повідомив, що Україна та Польща досягли перших домовленостей щодо ситуації на кордоні – з 8:00 9 вересня на пункті пропуску "Устилуг – Зосін" поза чергою пропускатимуть порожні вантажівки – як українські, так і польські.

Прикордонний пункт пропуску "Устилуг – Зосін" – найближчий до переїзду "Ягодин - Дорогуськ". Впровадження режиму виїзду порожнього транспорту в Устилузі має призвести до скорочення черг у Ягодині. Сподіваємось дружній крок українських служб покладе край блокуванню пунктів пропуску з польскої сторони і допоможе підвищити ефективність роботи фітосанітарних та ветеринарних служб Республіки Польща,

– наголосив Найєм.

Черги на пункті пропуску "Ягодин": головне

Через повномасштабне вторгнення росії та дії окупантів у Чорному морі, експорт України через порти став майже неможливим, тому його почали здійснювати в основному наземним шляхом. Через це почали виникати затори на пунктах пропуску між Україною та Польщею, однак прикордонники з обох сторін працювали ефективно. Однак цього не можна сказати про фітосанітарний та ветеринарний контроль з польської сторони.

Їхня ефективність роботи суттєво знизилася, що призвело до того, що на добу Польща приймала лише 20 – 25 українських вантажівок.

Як наслідок, на пункті пропуску "Ягодин" утворилися черги з майже 3 тисяч вантажівок, протяжністю 45 кілометрів. Проблемою також є те, що у чергах через перевірки фітосанітарного та ветеринарного контролю стоять і порожні вантажівки, які їдуть за товаром. Саме тому українська та польська сторони й домовлялися про пропуск порожніх фур.

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