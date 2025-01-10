Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що внаслідок атаки постраждав чоловік, пошкоджено приватні будинки та автомобілі. Крім того, окупанти обстріляли один район Харківщини та село у Вовчанській громаді.
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Подвійна атака в одне місце в Харкові
За словами кореспондентки з Харкова, 9 січня місто було під ударами безпілотників. Росіяни атакували місто БпЛА "Молнія". Близько 15:00 окупанти завдали удару по Немишлянському району.
Вдарив ворог по цивільному сільськогосподарському підприємству. Постраждала одна людина – 65-річний охоронець, який перебував на місці прильоту. У нього була гостра реакція на стрес.
Через 40 хвилин після першого удару росіяни атакували безпілотником цей район ще раз. На цей раз ворог пошкодив приватні будинки, автомобілі та електромережу.
Цілились в одне місце, щоб були пошкодження, щоб поранити та вбити наших працівників екстреної служби,
– наголосила вона.
Крім того, окупанти обстріляли Золочівський район Харківської області. Ледь не щодоби ворог атакує цивільні будинки. Також під ударом було село Лосівка у Вовчанській громаді, внаслідок чого 30-річний чоловік зазнав поранення.