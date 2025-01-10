Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что в результате атаки пострадал человек, повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, оккупанты обстреляли один район Харьковщины и село в Волчанской громаде.

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Двойная атака в одно место в Харькове

По словам корреспондента из Харькова, 9 января город был под ударами беспилотников. Россияне атаковали город БпЛА "Молния". Около 15:00 оккупанты нанесли удар по Немышлянскому району.

Ударил враг по гражданскому сельскохозяйственному предприятию. Пострадал один человек – 65-летний охранник, который находился на месте прилета. У него была острая реакция на стресс.

БпЛА "Молния" сделан из самых дешевых материалов – палиатив из картона, фанеры, пластика, пенопласта и 18-миллиметровых алюминиевых трубок, закрепленных скотчем, с самым дешевым китайским моторчиком. Дрон не имеет GPS-модуля, управляется оператором исключительно вручную. В то же время дрон способен переносить от 3 до 5 килограммов взрывчатки, что делает его опасным оружием.

Через 40 минут после первого удара россияне атаковали беспилотником этот район еще раз. На этот раз враг повредил частные дома, автомобили и электросеть.

Целились в одно место, чтобы были повреждения, чтобы ранить и убить наших работников экстренной службы,

– подчеркнула она.

Кроме того, оккупанты обстреляли Золочевский район Харьковской области. Чуть ли не ежесуточно враг атакует гражданские дома. Также под ударом было село Лосовка в Волчанской общине, в результате чего 30-летний мужчина получил ранения.