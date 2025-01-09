"В Харькове очередной прилет. Предварительно БПЛА типа "Молния" ударила по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала", – сообщил Игорь Техеров.
В Харькове днем 9 января был очередной прилет. Россия ударила по гражданскому предприятию.
"В Харькове очередной прилет. Предварительно БПЛА типа "Молния" ударила по гражданскому предприятию в Немышлянском районе. На данный момент информация о пострадавших и разрушениях не поступала", – сообщил Игорь Техеров.