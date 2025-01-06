Подробнее о последствиях российского обстрела и коварстве "Молнии", 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко.

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Последствия российской атаки

Сначала россияне около 15 часов нанесли удар по Киевскому району города. Люди не пострадали, однако в результате атаки повреждена крыша частного дома, забор и авто.

Обошлось побитыми окнами. Уже городские власти сообщили, что по состоянию на утро позакрывали окна. Это очень важная работа оперативно-коммунальных служб. В Харькове крещенские морозы, поэтому необходимо так быстро работать,

– сказала Черненко.

Впоследствии после 16 часов под ударом "Молнии" оказался Холодногорский район. Беспилотник не взорвался, однако упал на крышу административного здания, повредив кровлю. Напомним, что с конца осени россияне начали использовать БпЛА "Молнию" по Харькову.

Дрон "Молния" – это небольшой БПЛА, который имеет очень простую конструкцию. Он изготовлен из фанеры и пластика. "Молния" имеет дальность около 40 километров и может нести вооружение различного типа массой 3 – 5 килограммов.

"Это железо непрезентабельное, но очень разрушительное. Беспилотник трудно уловить и сбить. Эти дроны не всегда взрываются, но все равно несут разрушение и могут быть убийственным. Поэтому надо быть максимально осторожными", – добавила корреспондентка из Харькова.

К слову, около 12 часов 6 января россияне снова атаковали Купянский район беспилотником "Молния". В результате удара были ранены трое полицейских.