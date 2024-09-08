В этом уверен полковник Виталий Саранцев, представитель ОТГ "Харьков". Он высказал свое мнение относительно того, как остановить ракетный террор, сохранив культурное наследие и идентичность нации.

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Как защитить Украину от российских ракет

Саранцев вспомнил, что более тысячи объектов культурного наследия было уничтожено, особенно на Харьковщине, где пострадали музей Сковороды, дом "Слово", Харьковский театр оперы и балета и другие значимые памятники.

Военный выразил надежду на поддержку международных партнеров Украины в предоставлении оружия, которое позволит эффективно противостоять ракетным атакам и защитить культурное наследие страны. Он призвал мировое сообщество к решительным действиям против российской агрессии.

Это настоящий культурный геноцид, совершенный Россией. Надеюсь, у партнеров хватит смелости и политического смысла для того, чтобы предоставить разрешение на использование Силами обороны более дальнобойного оружия.

– констатировал полковник.

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По словам Саранцева, с помощью дальнобойного оружия Украина будет способна уничтожать ракетные пусковые установки на территории России и таким образом себя защищать от вражеского террора.