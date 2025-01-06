Они находятся в среднем состоянии тяжести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Харьков".

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Что известно о новой атаке "Молнией"

Около 12:00 6 января российские оккупанты атаковали Купянский район. Как и вчера по Харькову, применили беспилотник "Молния".

По словам руководителя ОВА Олега Синегубова, ранены трое полицейских. Их госпитализировали, они находятся в среднем состоянии тяжести.

Напомним, 5 января по Харькову ударили два беспилотника типа "Молния". Ранее 4 января этот дрон также был применен на Купянщине. Начальник Купянской городской администрации Андрей Беседин говорил, что "Молнии" охотятся за автомобилями.

Ранее сообщалось, что россияне изменили тактику на Купянщине. Россияне пытаются продвинуться, используя бронетехнику и проводя ежедневные ударно-штурмовые действия. Командир батальона Юрий Федоренко отметил, что противник пытается выйти на Купянск-Узловой и расширить клин до Кругляковки.