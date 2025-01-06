Вони перебувають у середньому стані тяжкості. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Харків".

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Що відомо про нову атаку "Молнією"

Близько 12:00 6 січня російські окупанти атакували Куп'янський район. Як і учора по Харкову, застосували безпілотник "Молнія".

За словами керівника ОВА Олега Синєгубова, поранено трьох поліцейських. Їх госпіталізували, вони перебувають у середньому стані тяжкості.

Нагадаємо, 5 січня по Харкову вдарили два безпілотники типу "Молнія". Раніше 4 січня цей дрон також був застосований на Куп'янщині. Начальник Куп'янської міської адміністрації Андрій Беседін говорив, що "Молнії" полюють за автівками.

Раніше повідомлялося, що росіяни змінили тактику на Куп'янщині. Росіяни намагаються просунутись, використовуючи бронетехніку і проводячи щоденні ударно-штурмові дії. Командир батальйону Юрій Федоренко зазначив, що противник намагається вийти на Куп'янськ-Вузловий і розширити клин до Кругляківки.