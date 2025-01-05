Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Харківської ОВА Олену Шаповал в коментарі для "Думка". Вона розповіла, що пацієнт психоневрологічної лікарні отримав до 90% опіків тіла.

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Що відомо про загиблого пацієнта

Шаповал підтвердила, що в Харкові помер пацієнт психоневрологічної лікарні, де напередодні сталася пожежа.

За її словами, чоловік, 1997 року народження, був госпіталізований до опікової реанімації з діагнозом: багатофакторне ураження, опіки полум'ям ІІІ Б – ІV ступеня, а також ураження дихальних шляхів.

Чоловік, який зазнав важких опіків тіла, помер у лікарні сьогодні, 5 січня.

Нагадаємо, що 4 січня о 21:44 у місті Південне Харківської області сталася пожежа в психоневрологічному інтернаті. Внаслідок загоряння кімнати постраждали 6 осіб, із яких 32-річний чоловік отримав 90% опіків тіла, а ще п’ятеро постраждали від отруєння чадним газом. Всі постраждалі були госпіталізовані до медичного закладу.