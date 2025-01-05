Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Харьковской ОГА Елену Шаповал в комментарии для "Мнение". Она рассказала, что пациент психоневрологической больницы получил до 90% ожогов тела.

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Что известно о погибшем пациенте

Шаповал подтвердила, что в Харькове умер пациент психоневрологической больницы, где накануне произошел пожар.

По ее словам, мужчина, 1997 года рождения, был госпитализирован в ожоговую реанимацию с диагнозом: многофакторное поражение, ожоги пламенем III Б – IV степени, а также поражение дыхательных путей.

Мужчина, который получил тяжелые ожоги тела, умер в больнице сегодня, 5 января.

Напомним, что 4 января в 21:44 в городе Южное Харьковской области произошел пожар в психоневрологическом интернате. В результате возгорания комнаты пострадали 6 человек, из которых 32-летний мужчина получил 90% ожогов тела, а еще пятеро пострадали от отравления угарным газом. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение.