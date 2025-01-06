Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, яку саме мету ставить перед собою противник на Харківщині. Крім того, росіяни намагаються усіма наявними силами та засобами захопити Борову, а також зайняти позиції на березі річки Оскіл.

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Які завдання росіяни виконують на Куп'янщині

Федоренко наголосив, що противник намагається здійснити два заходи:

це спроба вийти на Куп'янськ-Вузловий;

намагається розширити клин, який виник до населеного пункту Кругляківка, у напрямок Колесниківки вверх по течії і також вниз – у напрямку Загризове і Лозова.

Що відбувається поблизу Куп'янська: дивіться на карті

Ворог вдається до цих заходів, оскільки зазнає суттєвих втрат. А жива сила не дає результатів та не дозволяє виконати завдання, які він визначає перед собою,

– зауважив Федоренко.

Для того, щоб наростити удар на штурмовій спроможності і розширити цей клин, противник знову вдався до застосування броньованої техніки, а також підтягнув резерв і як наслідок дещо змінив тактику.

Ворог застосовує першим посилений бронею танк, і якщо раніше він виконував завдання виключно по розмінуванню, щоб решта колони втягнулася, то зараз танк іде з боєукладкою і підтримує додатковою вогневою міццю. Тобто машини стріляють перед собою, намагаючись притиснути Сили оборони до землі і максимально заскочити,

– пояснив командир батальйону.

Він розповів, що кілька днів назад був нічний штурм, противник залучив 10 одиниць техніки, з яких втратив п'ять. На кожній одиниці техніці перебувало від п'яти до семи піхотинців. Вранці він пішов на повторний штурм, і як наслідок чотири одиниці техніки противника було спалено.

"Це спільна робота 77 аеромобільної бригади, 1-ї бригади оперативного призначення "Буревій" і батальйону "Ахілес", – підкреслив Юрій Федоренко.

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Проте штурмові дії противника тривають. Саме зараз він залучає для атак живу силу і водночас комплекс заходів: працює артилерією, авіацією, безпілотними системами.

Нагадаємо, що оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" повідомляло про атаки росіян 2 січня позиції ЗСУ в районах Вовчанська, Загризового, Дворічної та Кругляківки. Внаслідок вогневого впливу деякі позиції ЗСУ були пошкоджені. Водночас вживались заходи щодо стабілізації ситуації.