Командир батальйону ударних БпАК "Ахілес" 92 ОШБр Юрій Федоренко в етері 24 Каналу сказав, що противник за усіляку ціну намагається досягти успіхів на полі бою. Він детально розповів про ситуацію в районах таких населених пунктів: Кругляківка, Колісниківка, Загризове, Новомлинськ, Масютівка та Дворічна.

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Яка Сили оборони зруйнували плани росіян

Ворогу ставили й визначали завдання до 1 листопада 2024 року зайти на лівобережну Куп'янщину – Куп'янськ-Вузловий. Заволодіти районом, зайняти плацдарм і надалі готуватися до форсування річки Оскіл з метою виходу на правобережжя.

Як наслідок, противник залучив значну кількість легкоброньованої та броньованої техніки. Лише за останні 2 місяці 2024 року Силам оборони вдалося знищити понад 65 різних засобів противника: танки, БМП, БТР та МТ-ЛБ, які використовуються для доставлення штурмової піхоти.

На поточний момент Сили оборони не просто надійно закрили цей відтинок, а й провели низку заходів восени минулого року, які дозволили нам дещо відтіснити противника з ряду займаних позицій, надійно там закріпитися,

– наголосив Федоренко.

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Про ситуацію біля Кругляківки, Колісниківки та Загризового

Завдяки шаленому ресурсу живої сили окупанти мали успіх у районі населеного пункту Кругляківка, де їм вдалося частково закріпитися. Також ворог намагається розширяти клин уверх по течії до Колісниківки та униз по течії до Загризового.

Противник у зв'язку з ландшафтом місцевості й спроможністю застосовувати значний потенціал мав певні успіхи в останньому періоді 2024 року в напрямку Загризового, але водночас у напрямку Колісниківки успіху не мав. Був блокований повною мірою Силами оборони й частково вибитий з Колесниківського лісу,

– пояснив комбат.

Так само росіяни думали, що Лозова уже перебуває в їхніх руках, але українським військовим вдалося здійснити низку заходів та призупинити їхнє просування на цьому відтинку.

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Що коїться біля Новомлинська, Масютівки й Дворічної

У районі Новомлинська противник, перепливаючи на плотах і човнах, намагався зайняти правобережний плацдарм, але був виявлений та скинутий в річку Оскіл.

Біля Масютівки та Дворічної окупанти намагаються переправлятися та нарощувати свою присутність. Станом на сьогодні Силам оборони вдається виявляти й нищити ворога, не давати йому можливості повною мірою закріпитися.

"Ситуація дуже динамічна, насичена і жорстка. Ворог застосовує весь наявний ударно-штурмовий потенціал для того, щоб досягти успіхів на полі бою", – резюмував Юрій Федоренко.

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