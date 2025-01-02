Протягом останнього тижня динаміка вирівнялася в стабільну. Про це 24 Каналу розповів майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Родіон Кудряшов, зауваживши, що буквально 10 днів тому був досить потужний тиск з боку противника.

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Як росіяни намагаються захопити Борову

Основним напрямком зусиль противника з початку літа 2024 року залишається Борова.

Противник продовжує спроби усіма наявними силами та засобами й шляхами захопити Борову,

– мовив Кудряшов.

Під час літньої компанії росіянам не вдалося досягти бажаного результату. Потім окупанти намагалися досягати успіхів саме з флангів. Тому на деяких ділянках фронту ворог вже досягнув річки Оскіл та намагатиметься рухатися далі.

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Для досягнення своєї мети росіяни використовують всі наявні сили та засоби. На сьогодні насамперед противник інтенсивно застосовує велику кількість піхоти по всій лінії відповідальності 3 ОШБр. Техніку ворог використовує рідше, адже зараз несприятливі погодні умови для цього.

Ворог активно використовує та нарощує у великі кількості дрони. Також залучає артилерійські засоби, які постійно уражають наші позиції,

– зазначив майор ЗСУ.

Ба більше, російські загарбники використовують гази, їдкі речовини, щоб травити українських бійців.

До слова, офіцер бригади "Рубіж" Нацгвардії України Володимир Черняк розповів, що росіяни постійно форсують річку Оскіл.

Тактика росіян

Росіяни застосовують маленькі піхотні з'єднання по 2 – 6 людей, які проводять штурмові дії, створюючи напругу на лінії відповідальності. Таких точок по всій лінії відповідальності в один день може бути близько 5 – 10, чи навіть 15 – це вже є спробою штурмових дій.

Окрім цього, росіяни використовують хвильову тактику. Тобто Сили оборони знешкоджують одну штурмову групу росіян, а вони засилають наступну. Це створює безперервний тиск та динаміку на лінії боєзіткнення.