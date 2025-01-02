В течение последней недели динамика выровнялась в стабильную. Об этом 24 Каналу рассказал майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Родион Кудряшов, заметив, что буквально 10 дней назад было достаточно мощное давление со стороны противника.

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Как россияне пытаются захватить Боровую

Основным направлением усилий противника с начала лета 2024 года остается Боровая.

Противник продолжает попытки всеми имеющимися силами и средствами и путями захватить Боровую,

– сказал Кудряшов.

Во время летней компании россиянам не удалось достичь желаемого результата. Затем оккупанты пытались достигать успехов именно с флангов. Поэтому на некоторых участках фронта враг уже достиг реки Оскол и будет пытаться двигаться дальше.

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Для достижения своей цели россияне используют все имеющиеся силы и средства. На сегодня прежде всего противник интенсивно применяет большое количество пехоты по всей линии ответственности 3 ОШБр. Технику враг использует реже, ведь сейчас неблагоприятные погодные условия для этого.

Враг активно использует и наращивает в большом количестве дроны. Также привлекает артиллерийские средства, которые постоянно поражают наши позиции,

– отметил майор ВСУ.

Более того, российские захватчики используют газы, едкие вещества, чтобы травить украинских бойцов.

К слову, офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Черняк рассказал, что россияне постоянно форсируют реку Оскол.

Тактика россиян

Россияне применяют маленькие пехотные соединения по 2 – 6 человек, которые проводят штурмовые действия, создавая напряжение на линии ответственности. Таких точек по всей линии ответственности в один день может быть около 5 – 10, или даже 15 – это уже является попыткой штурмовых действий.

Кроме этого, россияне используют волновую тактику. То есть Силы обороны обезвреживают одну штурмовую группу россиян, а они засылают следующую. Это создает непрерывное давление и динамику на линии боестолкновения.