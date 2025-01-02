Об угрозе форсирования реки Оскол на Харьковщине рассказал офицер бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Черняк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Россияне не оставят попыток форсировать Оскол

Владимир Черняк рассказал, что сейчас только резиновые лодки являются основной тактикой врага при форсировании реки Оскол.

"Она довольно адекватной с его стороны, потому что возможность бросить понтонную переправу у него нет, а ждать пока река полностью замерзнет и ударят морозы -40 и там будет полметра льда – практически невозможно. Зима довольно теплая", – заметил он.

Но при этом своих попыток россияне покидать не будут, потому что, как заметил Черняк, форсирование реки Оскол является очень важным шагом для них.

Мы видим те усилия, которые они прилагают, чтобы хотя бы небольшими штурмовыми группами на лодках переплыть на другой берег. Такие попытки, очевидно, не будут заканчиваться, но это зависит только от обороноспособности Украины,

– подчеркнул военный.

Речь идет о готовности Украины реагировать на все действия врага на этом отрезке фронта, а, по его словам, ВСУ пристально и круглосуточно следят за ситуацией, чтобы россияне не имели никаких шансов.