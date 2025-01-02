Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, добавив, что дедлайн врага менялся. Задание, которое противник должен был выполнить сначала до 1 ноября, а потом до Нового года, он провалил, хотя положил на это большое количество личного состава и военной техники.
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Потери противника
Если говорить в целом о подготовке левобережного плацдарма, по словам Федоренко, противник очень активно пытается расширить клин, который образовался до населенного пункта Кругляковка. Россияне пытались это сделать и по течению до Колесниковки.
За последнюю неделю до Нового года противник 4 раза выходил с применением бронетехники (40 единиц), но понес потери. 85% этой техники было повреждено и уничтожено, как и штурмовая пехота. В направлении Колесниковки врагу не удалось получить тактический результат,
– сообщил Федоренко.
Враг пытается воспользоваться неблагоприятной погодой
Ниже по течению у населенного пункта Загрызово россияне за предыдущие периоды имели частичные успехи. Им удалось занять частично лес, но на текущий момент враг заблокирован для входа в сам населенный пункт.
Относительно населенного пункта Лозовая, там оккупанты пытаются продвигаться по флангам. За последний период им не удалось нарастить своего присутствия.
Относительно перехода реки Оскол, возможно, кто-то назвал бы это форсированием, но это скорее работа вражеских ДРГ и частично пехотных подразделений,
– отметил Федоренко.
Пользуясь неблагоприятными погодными условиями, выше по течению противник сначала имел успех у населенного пункта Новомлинск, ему удалось занять правобережный плацдарм, но навести переправу не смог.
Как рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес", перемещение личного состава происходило на плотах и лодках, Силы обороны Украины провели соответствующие мероприятия и противник был сброшен в реку Оскол.
Ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте
Россияне хотят успеть до 20 января
Для врага, по убеждению Федоренко, принципиально важно максимально давить сейчас на украинские позиции до того, как изменится политическая ситуация в мире, а именно до инаугурации Трампа, после которой он будет вынужден представить определенные шаги относительно Украины и для противодействия России.
Поэтому ближайший месяц будет горячим. Я убежден, что нам удастся выполнить задачу и не дать противнику возможности завладеть Купянск-Узловым и левобережным Купянском,
– подытожил Федоренко.
Напомним, 24 декабря в Генштабе сообщили, что оккупанты под прикрытием дождя и тумана попытались расширить контролируемую территорию на левом берегу реки Оскол на Купянском направлении. Механизированный накат продолжался почти весь день. Атаку россиян удалось отбить, а их бронетехнику (12 единиц) уничтожить.