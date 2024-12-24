23 декабря враг, под прикрытием дождя и тумана, предпринял попытку расширения контролируемой территории на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении.

Механизированный накат оккупационной армии происходил в две волны и продолжался почти весь день.

Благодаря совместным действиям подразделений Сил обороны вражескую атаку отбили и сожгли технику противника.

В результате слаженной боевой работы наши воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожено одну БМП-2 и два танка. Поражено восемь единиц БМП-2 и один танк оккупантов. Враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.