23 грудня ворог, під прикриттям дощу і туману, здійснив спробу розширення контрольованої території на лівому березі річки Оскіл, що на Куп’янському напрямку.

Механізований накат окупаційної армії відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день.

Завдяки спільним діям підрозділів Сил оборони ворожу атаку відбили та спалили техніку противника.

В результаті злагодженої бойової роботи наші воїни уразили і знищили 12 одиниць броньованої техніки, а також піхоту. Знищено одну БМП-2 та два танки. Уражено вісім одиниць БМП-2 та один танк окупантів. Ворог втратив 18 осіб безповоротно, окрім того, 6 окупантів поранено.