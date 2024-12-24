Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України більш ніж 777 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Втрати ворога на 24 грудня 2024 року

  • Особового складу – 777 720 (+1630),
  • танків – 9624 (+9),
  • бойових броньованих машин – 19915 (+30),
  • артилерійських систем – 21323 (+10),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • засобів ППО – 1030 (+0),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),
  • крилатих ракет – 2948 (+0),
  • кораблів /катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47),
  • спеціальної техніки – 3667 (+3)

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Втрати ворога на 24 грудня 2024 рокуВтрати ворога на 24 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ