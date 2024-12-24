Росія вже втратила у повномасштабній війні проти України більш ніж 777 тисяч солдатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 24 грудня 2024 року
- Особового складу – 777 720 (+1630),
- танків – 9624 (+9),
- бойових броньованих машин – 19915 (+30),
- артилерійських систем – 21323 (+10),
- РСЗВ – 1256 (+0),
- засобів ППО – 1030 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),
- крилатих ракет – 2948 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47),
- спеціальної техніки – 3667 (+3)
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Втрати ворога на 24 грудня 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ