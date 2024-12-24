Россия уже потеряла в полномасштабной войне против Украины более чем 777 тысяч солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Кормят карасей: россияне теряют целые взводы в попытках штурма правого берега Херсонщины

Потери врага на 24 декабря 2024 года

  • Личного состава – 777 720 (+1630),
  • танков – 9624 (+9),
  • боевых бронированных машин – 19915 (+30),
  • артиллерийских систем – 21323 (+10),
  • РСЗВ – 1256 (+0),
  • средств ПВО – 1030 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20834 (+44),
  • крылатых ракет – 2948 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32086 (+47),
  • специальной техники – 3667 (+3)

Читайте также Уничтожили бронетанковую группу: ВСУ отбили мощный штурм оккупантов на Купянском направлении

Потери врага на 24 декабря 2024 годаПотери врага на 24 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ