В результате российских атак есть раненые, погибшие и значительные разрушения. Подробнее о том, как прошла неделя в Харьковской области, рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.

К теме Россия ударила "Шахедом" по многоэтажке в Харькове: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Последствия атак за последнюю неделю

В результате обстрелов за неделю погибли 5 человек, было 19 пострадавших и раненых. Кроме того, один человек подорвался на взрывном устройстве, к счастью, выжил, сейчас госпитализирован.

"Эта неделя была с большим количеством обстрелов, чем было в начале декабря. Россияне наносили удары ракетами, били "Искандерами", беспилотниками, "Шахедами". На местах продолжаются восстановительные работы. Коммунальные службы, волонтеры сейчас работают над тем, чтобы максимально быстро устранить все последствия", – рассказала корреспондентка.

Прошедшая неделя стала еще и особенно примечательной массированными обстрелами по областным населенным пунктам Харьковщины. Они отличались интенсивностью и продолжительностью.

За час на населенные пункты высыпали просто десятки снарядов или использовали комбинированные атаки,

– добавила Черненко.

Враг обстреливал Золочев, Циркуны, Шевченково и Харьков. С особой жестокостью россияне бьют по Купянску.