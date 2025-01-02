В начале декабря россияне форсировали реку Оскол и образовали плацдарм на западном берегу реки в районе Масютовки. С тех пор враг продолжал насыщать район пехотой, закрепляться и продвигаться в направлении поселка Двуречное, захватывая его. О непростой обстановке на Купянском направлении рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин в посте в телеграмме, передает 24 Канал.

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Что происходит в районе Купянска

Оккупанты не оставляют попыток прорваться на правобережье реки Оскол и на других участках. Так, по словам подполковника, враг пытается приблизиться к водной преграде и со стороны Макеевки, и в районе Загрызово.

В районе Двуречного они постоянно проводят попытки перехода, при том достаточно дерзкие – на обычных лодках, которые иногда воруют у местных. Это все создает угрозу для Купянска и Боровой,

– подчеркнул офицер.

По его словам, погодные условия порой очень мешают проводить разведку российских подходов, а также использовать ударные дроны.

При этом враг всегда использует погоду. Так иногда захватчики прямо вплотную успевают подходить к украинским позициям. После этого защитникам приходится проводить зачистку этой местности и помогать соседним подразделениям вернуть позиции.

К слову, в ГПСУ заметили, что враг пытается перейти реку Волчья для создания буферной зоны и движения на Купянск.