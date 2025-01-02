На початку грудня росіяни форсували річку Оскіл і утворили плацдарм на західному березі річки у районі Масютівки. З того часу ворог продовжував насичувати район піхотою, закріплятися і просуватися у напрямку селища Дворічне, захоплюючи його. Про непросту обстановку на Куп'янському напрямку розповів заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін в посту в телеграмі, передає 24 Канал.

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Що відбувається у районі Куп'янська

Окупанти не полишають спроб прорватися на правобережжя річки Оскіл і на інших ділянках. Так, за словами підполковника, ворог намагається наблизитися до водної перешкоди і зі сторони Макіївки, і в районі Загризового.

У районі Дворічного вони постійно проводять спроби переходу, при тому досить зухвалі – на звичайних човнах, які іноді крадуть у місцевих. Це все створює загрозу для Куп'янська та Борової,

– наголосив офіцер.

За його словами, погодні умови деколи дуже заважають проводити розвідку російських підходів, а також використовувати ударні дрони.

При цьому ворог завжди використовує погоду. Так іноді загарбники прямо впритул встигають підходити до українських позицій. Після цього захисникам доводиться проводити зачистку цієї місцевості і допомагати сусіднім підрозділам повернути позиції.

До слова, у ДПСУ зауважили, що ворог намагається перейти річку Вовча задля для створення буферної зони і руху на Куп'янськ.