Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександра Даниленка в ефірі "Київ 24".

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Які завдання росіян на Харківському напрямку

Олександр Даниленко зазначає, що всі штурмові дії, які відбуваються безпосередньо у Вовчанську або в околицях, направлені на те, щоб перетнути річку Вовча. Як вказує представник "Гарту", цього їм дозволити не можна.

За його словами, це створить передумови для створення так званої буферної зони, аби росіянам було легше обстрілювати Харків. Окрім цього, ворог таким чином хоче отримати можливість просування на Куп'янськ.

І таким чином зайти з тилу і поточити наше угрупування військ СОУ, яке захищає Куп'янськ і працює на Куп'янському напрямку,

– уточнив військовий.

Даниленко уточнив, що Сили оборони протидіють цим спробам всім наявним озброєнням По ворогу працюють міномети, дрони, артилерія. Ворогу не вдається просунутися там. Ситуація складна, але вона під контролем.