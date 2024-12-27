В правительстве пообещали разработать отдельный законопроект о демобилизации. Известно, что Минобороны попросило отложить сроки попросило отложить сроки подготовки этого документа до 18 марта 2025 года, передает 24 Канал со ссылкой на пост в телеграмме подполковника ВСУ, заместителя командира 3-й ОШБр Максима Жорина.

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Ротация и восстановление – насущные проблемы

Максим Жорин призвал прекратить делать популистские заявления и пиариться на теме демобилизации. По его словам, масштабные боевые действия, наступление России на всех направлениях и проваленная с 2022 года мобилизация не дают сейчас возможности установить конкретные сроки службы.

Поэтому, по мнению офицера, прежде всего, нужно решить вопрос ротаций и восстановления подразделений.

Он подчеркнул, что сейчас все подразделения, которые находятся на линии боевого соприкосновения, должны были бы выйти на восстановление. Вместо этого их перебрасывают только на более "легкое" направление.

Жорин отметил, что ротация военных требует серьезного привлечения в проблему и поиска адекватного формата, а не просто возложение на воинские части обязанности давать отпуска.

К слову, член Комитета по нацбезопасности Федор Вениславский заявил, что законопроект о демобилизации в Украине вряд ли появится в ближайшей перспективе, зато обсуждается ротация военных. Сейчас полноценная ротационная система еще не заработала из-за обострения ситуации на фронте, но военное командование работает над этим вопросом.