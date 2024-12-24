Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью члена оборонного комитета Верховной Рады для Radio NV.

Читайте также Законопроект о демобилизации уже разработан: когда его передадут в Верховную Раду

Можно ли ожидать демобилизацию военных

Федор Вениславский сообщил, что вопрос ротации военных постоянно обсуждается с начальником Генерального штаба, с главнокомандующим ВСУ и представителями Министерства обороны на закрытых заседаниях комитета.

Как раз ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, на сегодня – это то, что необходимо сделать,

– объяснил народный депутат.

По его словам, именно это стремился сделать генерал Сырский, как только он занял должность главнокомандующего ВСУ. Сейчас полноценная ротационная система еще не заработала из-за обострения ситуации на фронте, хотя над этим работает военное командование.

Федор Вениславский также высказался о законопроекте по демобилизации.

Я не думаю, что, по состоянию на сегодня, у нас в ближайшей перспективе есть основания ожидать закона, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих,

– подытожил Вениславский.

Нардеп признал, что военные устают и "это все понимают". В то же время, по его словам, сейчас невозможно заменить людей, которые воюют годами, за счет увеличения количества мобилизованных или тех, кто добровольно пришел на военную службу.

Отмечается, что сейчас в комитете обсуждают эти вопросы, там рассматриваются различные варианты.