Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю члена оборонного комітету Верховної Ради для Radio NV.

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Чи можна очікувати на демобілізацію військових

Федір Веніславський повідомив, що питання ротації військових постійно обговорюється з начальником Генерального штабу, з головнокомандувачем ЗСУ та представниками Міністерства оборони на закритих засіданнях комітету.

Якраз ротаційний спосіб надання можливості відпочити протягом кількох місяців для військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях, на сьогодні – це те, що необхідно зробити,

– пояснив народний депутат.

За його словами, саме це прагнув зробити генерал Сирський, щойно він посів посаду головнокомандувача ЗСУ. Зараз повноцінна ротаційна система ще не запрацювала через загострення ситуації на фронті, хоча над цим працює військове командування.

Федір Веніславський також висловився про законопроєкт щодо демобілізації.

Я не думаю, що, станом на сьогодні, у нас в найближчій перспективі є підстави очікувати закону, який би передбачав масове звільнення з військової служби військовослужбовців,

– підсумував Веніславський.

Нардеп визнав, що військові втомлюються і "це всі розуміють". Водночас, за його словами, зараз неможливо замінити людей, які воюють роками, за рахунок збільшення кількості мобілізованих або тих, хто добровільно прийшов на військову службу.

Зазначається, що зараз у комітеті обговорюють ці питання, там розглядаються різні варіанти.