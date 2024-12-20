Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Він прокоментував питання демобілізації під час години запитань до уряду.

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Що відомо про законопроєкт щодо демобілізації

За словами Івана Гаврилюка, проєкт закону практично розроблений і готовий до виходу та передачі до Верховної Ради через Кабінет Міністрів.

Але доки ми не підготуємо резерви військовослужбовців для заміни тих, хто воює наразі на лінії бойового зіткнення, це зробити практично неможливо, тому що це призведе до втрати держави,

– пояснив заступник міністра.

Довідка. В грудні 2023 року Кабмін вже підготував законопроєкт №10378, в якому йшлося про умови демобілізації. Тоді Уряд пропонував надати право на звільнення тим, хто відслужив безперервно 36 місяців. Однак згодом законопроєкт було відкликано.

Раніше законопроєкт про умови демобілізації планували допрацювати до 18 грудня. Також 13 листопада Комітет з питань національної безпеки підтримав можливість демобілізації для військових, чиї неповнорідні родичі загинули або зникли на війні.