Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. Зазначається, що відповідні зміни до постанови № 1291 ухвалили на засіданні Уряду.

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Які зміни чекають на військових

В Міноборони пояснили, що відтепер при зміні місця служби у розпорядженні на переведення не зазначатиметься посада військового. Важливо, що вказуватимуться лише його ім'я, звання, номер частини та номер картки платника податків.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що Міноборони поступово покращує процес зміни місця служби. За її словами, спочатку цей сервіс запустили в застосунку Армія+, який прибрав декілька бюрократичних перешкод.

Далі продовжуємо його покращувати та зважати на усі деталі, якими можна маніпулювати й не на користь захисника. Хочемо, щоб служба для наших військових була ефективною і не cтримувалася штучними обмеженнями,

– наголосила Черногоренко.

До слова, раніше Верховна рада України також ухвалила законопроєкт №12066 щодо удосконалення порядку ведення військового обліку. Законопроєкт передбачає створення єдиної бази даних про військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту.