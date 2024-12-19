Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Отмечается, что соответствующие изменения в постановление № 1291 приняли на заседании Правительства.

Читайте также Какой будет денежная помощь военнослужащим в 2025 году

Какие изменения ждут военных

В Минобороны объяснили, что отныне при изменении места службы в распоряжении на перевод не будет указываться должность военного. Важно, что будут указываться только его имя, звание, номер части и номер карточки налогоплательщика.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что Минобороны постепенно улучшает процесс изменения места службы. По ее словам, сначала этот сервис запустили в приложении Армия +, который убрал несколько бюрократических препятствий.

Далее продолжаем его улучшать и учитывать все детали, которыми можно манипулировать и не в пользу защитника. Хотим, чтобы служба для наших военных была эффективной и не сдерживалась искусственными ограничениями,

– подчеркнула Черногоренко.

К слову, ранее Верховная Рада Украины также приняла законопроект №12066 по совершенствованию порядка ведения воинского учета. Законопроект предусматривает создание единой базы данных о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта.