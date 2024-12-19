Надбавки и доплаты военнослужащим

Военнослужащие в Украине получают различные надбавки, доплаты и вознаграждения, которые зависят от условий службы, квалификации, научных достижений и выполнения особых задач, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

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Надбавки включают выплаты за особые условия службы, квалификацию, спортивные звания и работу в режимных условиях.

Надбавка за особенности службы может составлять до 65% должностного оклада, что при определенных условиях достигает 2 503 гривны в месяц;

Доплаты предусмотрены за научные степени и ученые звания, их размер – от 5% до 10% должностного оклада.

Военные, которые обеспечивают кибербезопасность, могут получать до 100% должностного оклада в качестве вознаграждения за важные задачи.

Курсанты военных учебных заведений во время военного положения ежемесячно получают 2 350 гривен.

Другие премии зависят от личного вклада в службу и варьируются от 15 000 до 30 000 гривен.

Оздоровительные выплаты военнослужащим

Помощь на оздоровление могут получить военнослужащие, которые уволились со службы, но не воспользовались этим правом в течение года.

Военнослужащие, которые сейчас находятся на службе, также имеют право на ежегодную помощь на оздоровление. Выплата может осуществляться во время отпуска или без выбытия в отпуск, при условии подачи рапорта.

Важно! Основанием для выплаты является приказ командира, которым военного исключают из списков личного состава и объявляют о предоставлении помощи.

Размер помощи и порядок выплаты:

Сумма оздоровительной помощи равна месячному денежному обеспечению военного. Ее выплачивают на основании приказа командира части, который определяет размер и порядок предоставления выплаты.

Помощь для решения социально-бытовых вопросов

Согласно решению Министра обороны Украины от 16 января 2024 года № 183/уд, военнослужащие могут получить материальную помощь в размере месячного денежного обеспечения по следующим основаниям:

Семейные обстоятельства

Смерть военнослужащего, его супруга/супруги, детей или родителей.

Ранение и инвалидность

Ранение, травма или контузия, полученные во время выполнения задач по защите Родины.

Установлена инвалидность вследствие боевых травм или заболеваний, связанных с военной службой.

Состояние здоровья и лечение

Тяжелые заболевания, подтверждены медицинскими документами, например:

Онкология, туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит В или С.

Болезни нервной, сердечно-сосудистой систем или опорно-двигательного аппарата, которые требуют длительного лечения, реабилитации или хирургического вмешательства.

Протезирование, трансплантация органов или длительное применение дорогостоящих лекарств.

Поддержка семей военнопленных

Материальная помощь предоставляется семьям военнослужащих, которые оказались в плену, стали заложниками, интернированы или признаны без вести пропавшими (за исключением тех, кто добровольно сдался в плен).

Эта поддержка направлена на социальную защиту военных и их семей в сложных жизненных обстоятельствах.