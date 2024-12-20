Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка. Он прокомментировал вопрос демобилизации во время часа вопросов к правительству.

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Что известно о законопроекте по демобилизации

По словам Ивана Гаврилюка, проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет Министров.

Но пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства,

– пояснил заместитель министра.

Справка. В декабре 2023 года Кабмин уже подготовил законопроект №10378, в котором говорилось об условиях демобилизации. Тогда Правительство предлагало предоставить право на увольнение тем, кто отслужил непрерывно 36 месяцев. Однако впоследствии законопроект был отозван.

Ранее законопроект об условиях демобилизации планировали доработать до 18 декабря. Также 13 ноября Комитет по вопросам национальной безопасности поддержал возможность демобилизации для военных, чьи неполнородные родственники погибли или пропали на войне.