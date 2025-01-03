Командир батальона ударных БпАК "Ахилес" 92 ОШБр Юрий Федоренко в эфире 24 Канала сказал, что противник любой ценой пытается достичь успехов на поле боя. Он подробно рассказал о ситуации в районах таких населенных пунктов: Кругляковка, Колесниковка, Загрызово, Новомлинск, Масютовка и Двуречная.

Советуем прочитать Оккупанты штурмовали на Харьковском и Купянском направлениях: разрушены некоторые позиции ВСУ

Какая Силы обороны разрушили планы россиян

Врагу ставили и определяли задачу до 1 ноября 2024 года зайти на левобережную Купянщину – Купянск-Узловой. Завладеть районом, занять плацдарм и в дальнейшем готовиться к форсированию реки Оскол с целью выхода на правобережье.

В результате, противник привлек значительное количество легкобронированной и бронированной техники. Только за последние 2 месяца 2024 года Силам обороны удалось уничтожить более 65 различных средств противника: танки, БМП, БТР и МТ-ЛБ, которые используются для доставки штурмовой пехоты.

На текущий момент Силы обороны не просто надежно закрыли этот отрезок, но и провели ряд мероприятий осенью прошлого года, которые позволили нам несколько оттеснить противника с ряда занимаемых позиций, надежно там закрепиться,

– подчеркнул Федоренко.

Смотрите также "Очень важный шаг для россиян": в НГУ рассказали об угрозе форсирования реки Оскол

О ситуации возле Кругляковки, Колесниковки и Загрызово

Благодаря бешеному ресурсу живой силы оккупанты имели успех в районе населенного пункта Кругляковка, где им удалось частично закрепиться. Также враг пытается расширять клин вверх по течению до Колесниковки и вниз по течению к Загрызово.

Противник в связи с ландшафтом местности и способностью применять значительный потенциал имел определенные успехи в последнем периоде 2024 года в направлении Загрызово, но в то же время в направлении Колесниковки успеха не имел. Был блокирован в полной мере Силами обороны и частично выбит из Колесниковского леса,

– объяснил комбат.

Так же россияне думали, что Лозовая уже находится в их руках, но украинским военным удалось осуществить ряд мероприятий и приостановить их продвижение на этом отрезке.

Смотрите также Россияне пытаются захватить Боровую всеми возможными путями, – майор ВСУ

Что происходит возле Новомлинска, Масютовки и Двуречной

В районе Новомлинска противник, переплывая на плотах и лодках, пытался занять правобережный плацдарм, но был обнаружен и сброшен в реку Оскол.

У Масютовки и Двуречной оккупанты пытаются переправляться и наращивать свое присутствие. На сегодня Силам обороны удается выявлять и уничтожать врага, не давать ему возможности в полной мере закрепиться.

"Ситуация очень динамичная, насыщенная и жесткая. Враг применяет весь имеющийся ударно-штурмовой потенциал для того, чтобы достичь успехов на поле боя", – резюмировал Юрий Федоренко.

Бои на Харьковщине: смотрите на карте