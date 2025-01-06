Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати ворога на 6 січня 2025 року
- Особового складу – близько 798040 (+1550),
- танків – 9700 (+14),
- бойових броньованих машин – 20164 (+45),
- артилерійських систем – 21665 (+62),
- РСЗВ – 1258 (+1),
- засобів ППО – 1034 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21625 (+178),
- крилатих ракет – 3006 (+0),
- кораблів /катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 33056 (+116),
- спеціальної техніки – 3681 (+4).
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Втрати Росії на 6 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ