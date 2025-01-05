Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Українські воїни продовжують успішно знищувати стратегічні об’єкти ворога.

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Новий рівень війни проти російських окупантів

Завдяки ударно-розвідувальним безпілотникам українські військові виявляють та одразу ліквідовують ворожі військові цілі.

Воїни з 9 департаменту ГУР МО України, які працюють у складі групи “Партизана” наголосили, що ці високоточні операції спрямовані на знищення найважливіших ресурсів окупантів.

Наші дрони нищать склади боєприпасів і пального, пункти управління, місця дислокації ворога та навіть обладнання для зв’язку й спостереження,

– пояснюють розвідники.

Окрім цього, безпілотники “Сич” ефективно працюють проти автомобільного транспорту та електропідстанцій, що значно ускладнює логістику та комунікації ворога.

"Сичі" влучають у ворожі цілі: дивитися відео

Розвідники наголошують, що їхні операції мають не лише тактичну, а й стратегічну важливість.

Ми не лише знищуємо ресурси агресора, але й унеможливлюємо його подальші наступальні дії,

– зауважили воїни.

Українська розвідка продовжує доводити, що професіоналізм і сучасні технології здатні переломити хід війни на користь України.