Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Украинские воины продолжают успешно уничтожать стратегические объекты врага.
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Новый уровень войны против российских оккупантов
Благодаря ударно-разведывательным беспилотникам украинские военные обнаруживают и сразу ликвидируют вражеские военные цели.
Воины из 9 департамента ГУР МО Украины, которые работают в составе группы “Партизана” отметили, что эти высокоточные операции направлены на уничтожение важнейших ресурсов оккупантов.
Наши дроны уничтожают склады боеприпасов и горючего, пункты управления, места дислокации врага и даже оборудование для связи и наблюдения,
– объясняют разведчики.
Кроме этого, беспилотники “Сыч” эффективно работают против автомобильного транспорта и электроподстанций, что значительно усложняет логистику и коммуникации врага.
"Сычи" попали в вражескую цель: смотрите видео
Разведчики отмечают, что их операции имеют не только тактическую, но и стратегическую важность.
Мы не только уничтожаем ресурсы агрессора, но и делаем невозможным его дальнейшие наступательные действия,
– отметили воины.
Украинская разведка продолжает доказывать, что профессионализм и современные технологии способны переломить ход войны в пользу Украины.