Детальніше про наслідки російського обстрілу та підступність "Молнії", 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Наслідки російської атаки

Спочатку росіяни близько 15 години завдали удар по Київському району міста. Люди не постраждали, проте внаслідок атаки пошкоджено дах приватного будинку, паркан та авто.

Обійшлося побитими вікнами. Вже міська влада повідомила, що станом на ранок позакривали вікна. Це дуже важлива робота оперативно-комунальних служб. У Харкові хрещенські морози, тому необхідно так швидко працювати,

– мовила Черненко.

Згодом після 16 години під ударом "Молнії" опинився Холодногірський район. Безпілотник не вибухнув, проте впав на дах адміністративної будівлі, пошкодивши покрівлю. Нагадаємо, що з кінця осені росіяни почали використовувати БпЛА "Молнію" по Харкову.

Дрон "Молнія" – це невеликий БпЛА, який має дуже просту конструкцію. Він виготовлений з фанери та пластику. "Молнія" має дальність близько 40 кілометрів та може нести озброєння різного типу масою 3 – 5 кілограмів.

"Це залізяччя непрезентабельне, але дуже руйнівне. Безпілотник важко вловити та збити. Ці дрони не завжди вибухають, але все одно несуть руйнацію та можуть бути вбивчим. Тому треба бути максимально обережними", – додала кореспондентка з Харкова.

До слова, близько 12 години 6 січня росіяни знову атакували Куп'янський район безпілотником "Молнія". Внаслідок удару були поранені троє поліцейських.