Вранці міноборони країни-агресорки заявило про нібито знищення 40 безпілотників, зокрема 16 над Ростовською областю. Близько 3:30 місцеві жителі повідомили про щонайменше 10 гучних вибухів, внаслідок яких виникла масштабна пожежа. Джерела 24 Каналу розповіли, що насправді коїлося вночі на Ростовщині.

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Влучний удар по важливому об'єкту росіян

У ніч на 10 січня дрони СБУ та ракета "Нептун" відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області.

За інформацією наших джерел, спочатку безпілотники Служби безпеки "перевантажили" російську ППО, а потім на об'єкт "завітав" "Нептун".

Всю ніч росіяни в соцмережах скаржилися на звуки пролітаючих дронів, роботу російської ППО та писали про сильний вибух – приліт "Нептуна". Згодом обговорювали багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, які свідчать про вторинну детонацію боєприпасів.

СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських "пташок" в небі поменшає. Робота по воєнних об'єктах у ворожому тилу триватиме,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.