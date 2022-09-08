Причиною великих черг на українсько-польському кордоні є те, що весь торговельний транспорт тепер рухається наземно. А раніше експорт відбувався через порти. Представники Мінінфраструктури, Державної митної служби та ДПСУ розповіли про актуальну ситуацію на польському кордоні, повідомляє 24 канал.

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Чому на кордоні з Польщею такі величезні черги

Головні експортні та імпортні операції відбувалися через порти. Наприклад, у 2021 році Україна експортувала близько 150 мільйонів тонн вантажів, 80% з них – переправляли через порти. Але цього року порти були закриті, тому все почали перевозити наземно через західні кордони. Наша інфраструктура і країн-сусідів не була до цього готова. Тому утворилися такі черги.

Мінінфраструктури спільно з митниками та прикордонниками усі ці місяці робили все можливе, аби ситуація покращилась. Наприклад, на пункті пропуску "Краківець" додавали смуги, набирали додаткових службовців та працівників,

– розповів Олександр Кубраков.

Польща зі свого боку теж дуже добре спрацювала й збільшувала кількість митників та прикордонників. Але є й інші служби, наприклад, фітосанітарного контролю з боку Польщі. Вони не такі оперативні, бо обмежені в бюджетних можливостях.

Саме тому можна помітити, що черги на виїзд більші, ніж на в'їзд. Але польські колеги повідомили, що вже готові це вирішити.

У "Ягодині" черга з майже 3 тисяч вантажівок, – ДПСУ

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко розповідає, що на кордоні з Польщею зараз найскладніша ситуація. Якщо раніше черги з вантажівок починалися з четверга й закінчувалися у вівторок, то тепер вони є постійно.

Найкритичніша ситуація зараз у "Ягодині". Там на виїзд з України прямують 2 670 вантажівок. На всіх інших пунктах в середньому рухають від 300 до 800 вантажівок.

Митники розповіли, як планують розвантажити українсько-польський кордон

Митна служба часто обговорює з польськими колегами проблему черг на кордоні й готує відповідні рішення. Зокрема, митники планують організувати кілька пунктів пропуску, де будуть проходити пусті вантажівки.

Також ведуться перемовини з фітосанітарною службою Польщі про те, що їхніх працівників у цій сфері є замало. Проблему намагаються вирішити.

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