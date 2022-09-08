Причиной больших очередей на украинско-польской границе является то, что весь торговый транспорт теперь движется наземно. А раньше экспорт проходил через порты. Представители Мининфраструктуры, Государственной таможенной службы и ГНСУ рассказали об актуальной ситуации на польской границе, сообщает 24 канал.

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Почему на границе с Польшей такие огромные очереди

Главные экспортные и импортные операции происходили через порты. К примеру, в 2021 году Украина экспортировала около 150 миллионов тонн грузов, 80% из них – переправляли через порты. Но в этом году порты были закрыты, потому все начали перевозить наземно через западные границы. Наша инфраструктура и стран-соседей не была к этому готова. Потому образовались такие очереди.

Мининфраструктуры совместно с таможенниками и пограничниками все эти месяцы делали все возможное, чтобы ситуация улучшилась. Например, на пункте пропуска "Краковец" добавляли полосы, набирали дополнительных служащих и работников,

– рассказал Александр Кубраков.

Польша тоже очень хорошо сработала и увеличивала количество таможенников и пограничников. Но есть и другие службы, например фитосанитарного контроля со стороны Польши. Они не так оперативны, потому что ограничены в бюджетных возможностях.

Именно поэтому можно заметить, что очереди на выезд больше, чем на въезд. Но польские коллеги сообщили, что готовы это решить.

В "Ягодине" очередь из почти 3 тысяч грузовиков, – ГНСУ

Глава ГНСУ Сергей Дейнеко рассказывает, что на границе с Польшей сейчас самая сложная ситуация. Если раньше очереди с грузовиков начинались с четверга и заканчивались во вторник, то теперь они постоянно.

Самая критическая ситуация сейчас в "Ягодине". Там на выезд из Украины следуют 2 670 грузовиков. На всех остальных пунктах в среднем двигаются от 300 до 800 грузовиков.

Таможенники рассказали, как планируют разгрузить украинско-польскую границу

Таможенная служба часто обсуждает с польскими коллегами проблему очередей на границе и готовит соответствующие решения. В частности, таможенники планируют организовать несколько пунктов пропуска, где будут проходить пустые грузовики.

Также ведутся переговоры с фитосанитарной службой Польши о том, что их работников в этой сфере маловато. Проблему пытаются решить.

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