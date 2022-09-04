Це фітосанітарний та ветеринарний контроль на польській стороні. Про це 24 каналу розповів заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

До теми Черга сягала понад 45 кілометрів, – Найєм описав катастрофічну ситуацію на польському кордоні

Яка ситуація на пункті пропуску "Ягодин"

Річ у тім, що таких вантажів зараз стало більше, але ефективність цих служб упала в 3 – 4 рази, якщо до війни вони приймали й обробляли до 80 транспортних засобів на добу, то зараз – до 20 – 25,

– пояснив заступник міністра інфраструктури.

Як приклад, на пункті пропуску "Ягодин" з 28 по 31 серпня оброблялося від 12 до 19 транспортних засобів на добу. Це дуже маленька кількість, зважаючи на те, що вони складають дуже велику частину черг.

Це призводить до того, що ці кілометрові черги стали вже критичними,

– наголосив Найєм.

Так, на пункті пропуску "Ягодин" минулого тижня була черга у 45 кілометрів. А це майже 2 500 транспортних засобів, які витрачають до 7 днів, щоб проїхати.

Хто блокує вирішення ситуації

Українська сторона намагається розв'язати цю проблему, тому обговорила її з польськими колегами. Так, провели декілька закритих та відкритих зустрічей, під час яких обговорювали ситуацію.

Прикордонна й митна служби польської сторони визнають, що це проблема саме з їхнього боку, як і польські перевізники. Втім, останні все одно вимагають, щоб порожній вантажний транспорт виїжджав поза чергою.

Нам це важко зробити оскільки це обурює наших перевізників, які стоять у черзі по 7 днів,

– пояснив заступник міністра інфраструктури.

Саме фітосанітарна та ветеринарна служба не визнає, що проблема існує з її боку. Вона наводить свої дані, які не збігаються ні з даними українських служб, ні з даними прикордонної та митної служб польської сторони.

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Як розв'язати цю проблему

Українська сторона пропонувала зробити декілька речей для вирішення ситуації. По-перше, Україна готова надати своїх співробітників, щоб вони працювали на польській стороні. Це мало б збільшити прохідність цих пунктів пропуску.

По-друге, надати майданчик на українській стороні, щоб фітосанітарна та ветеринарна служба проводила контроль на нашій території.

І третє, що ми пропонували – взагалі вивезти фітосанітарний контроль за межі пунктів пропуску, саме в "Ягодині", або вглиб польської території, або на українській території,

– розповів Найєм.

Поки ці пропозиції обговорювалися, але ніякої відповіді від польської сторони Україна наразі не отримала.

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Чому важливо, щоб пункт пропуску "Ягодин" не зупиняв роботу

Українська сторона почала публічно обговорювати цю проблему, бо є загроза, що буде блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Це може спричинити ситуацію, коли експорт взагалі зупиниться, адже це найбільший пункт пропуску в Україні. Через цей пропускний пункт проходить 40% всього, що їде на польську сторону та близько 35% від загального експорту країни.

Це буде просто величезна катастрофа, якщо зупиниться цей пункт пропуску,

– зазначив заступник міністра інфраструктури.

Митна та прикордонна служба Польщі дуже багато зробили, щоб розв'язати проблему з повільною роботою пунктів пропуску. Однак фітосанітарна та ветеринарна служба не підпорядковується їм і від них поки немає жодної реакції.

Найєм розповів про ситуацію на пункті пропуску "Ягодин": дивіться відео