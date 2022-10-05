У своєму традиційному зверненні 5 жовтня президент Володимир Зеленський порушив тему готовності України до зими. Гарант запевнив, що влада робить усе, аби в українців було тепло в оселях.

Читайте також Зеленський вніс до Ради подання на звільнення Шевченка з посади голови НБУ

Як триває підготовка до зими

Зеленський заявив, що зважаючи на війну, потрібно на всіх рівнях влади передбачати сценарії розвитку ситуації. За словами президента, це допоможе захистити людей.

Ми говоримо чесно: зима буде складною. Але, щоб її пройти, ми накопичуємо газ, вугілля та все інше, що необхідно. Ми працюємо для того, щоб підготуватися,

– сказав Володимир Зеленський.



Також Верховний Головнокомандувач згадав про союзників України. Він наголосив, що важливо, аби наші партнери були підготовленими, як і ми, до цього періоду.

Варте уваги – з чим звернувся президент до українців 5 жовтня: дивіться відео

Очевидно, що економічна та енергетична стабільність не можлива без перемоги України в цій війні. Президент вкотре підкреслив, що чим більшою буде співпраця з союзниками й тиск на Росію, тим безпечнішою буде Європа для людей у цей зимовий період.

Читайте також Зеленський вранці вчергове провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав підтримати резолюцію в ООН про репарації Україні від російської сторони. Кремль має взяти на себе міжнародно-правове зобов’язання з виплати репарацій за початок цієї війни. На думку президента, резолюція визнає необхідність компенсаційного механізму.