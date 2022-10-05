Ця резолюція підтвердить міжнародно-правове зобов’язання Росії з виплати репарацій за цю війну. Про це заявив український президент Володимир Зеленський.

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Зеленський закликав підтримати резолюцію в ООН

За словами президента, резолюція має визнати необхідність компенсаційного механізму, через який зобов’язання з виплати репарацій може бути реалізоване.

Агресор повинен повною мірою заплатити за розв’язані ним жорстокість і руйнування. І хоча у випадку з Росією це непросто, але цілком реально. Відповідний порядок юридичних кроків зрозумілий. Ми можемо представити його всім зацікавленим субʼєктам,

– наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що усі ті, хто вивчав юриспруденцію, бачили та аналізували цей фундаментальний документ – вирок Нюрнберга. Зеленський впевнений, що буде час, коли студенти, які так само вивчатимуть право, зможуть порівняти текст нюрнберзького вироку з текстом того вироку, який буде ухвалений спеціальним трибуналом щодо злочину агресії Росії проти України.

"Але не тільки. Вони також вивчатимуть і досвід компенсації Росією всіх збитків, завданих цією війною", – додав український лідер.

США висунули резолюцію Радбезу ООН

Після розгромного для Росії засідання Радбезу ООН США оприлюднили резолюцію. У ній мовиться про вимоги засудити російські бутафорські "референдуми"; закликати держави-члени не визнавати жодних змін статусу України; зобов'язати Росію вивести війська з України.

До речі, до цього Росія наклала вето в Раді Безпеки ООН на резолюцію США. Вона стосувалась засудження так званих референдумів, які провів Кремль на тимчасово окупованих територіях України.

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